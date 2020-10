Először közönséges gabonasiklónak hitték az állatvédők azt a királypitont, amivel egy hölgy találkozott kutyasétáltatás közben Pest megyében. Végül Both Zoltán vadállatbefogó mentette meg az állatot, aki jelenleg is az életéért küzd.

Egy hölgy találta meg az állatot, mikor kutyát sétáltatott, azonnal készített egy fotót, amit beküldött egy állatvédő szervezetnek. A válasz ennyi volt: "biztos egy őshonos sikló, nem kell vele foglalkozni". Hasonló választ kapott más állatvédő szervezettől és a hatóságoktól is.

A hölgy azonban nem hagyta annyiban a dolgot, felkereste a hivatásos vadállatbefogót, Both Zoltánt, aki azonnal látta, hogy itt nem egy közönséges gabonasiklóról van szó.

"A sok szakértőnek köszönhetően a királypiton most az életben maradásért küzd. A hideg őszi éjszakák miatt teljesen átfagyott ez az Afrikában élő kistestű óriáskígyó. Az állapotát az is tükrözi,hogy egy nap elteltével is ott feküdt átfagyva a mezőn ahol előző nap észlelték, csak pár méterrel arrébb" - írta Zoli a bejegyzésében.

A Blikk információi szerint az állat már sokkal jobban van, de a teste még mindig tele van harapásnyomokkal és karmolásokkal.

"Azok kezelése folyamatban van. Jelenleg infrarámpával melegítem, ennek hatására kezd magához térni, de nagyon megviselték a történtek. Erősnek tűnik, látszik rajta, hogy élni akar. Én megteszek mindent annak érdekében, hogy felépüljön" - mondta a vadálattbefogó, aki úgy gondolja, hogy az állat vagy elszökött vagy kidobták valahonnan.