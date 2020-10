A séfcsapat Somogy-ország ízei (Fogasfilé parajlevéllel burkolva, haltej májköntösben, füstölt mangalicaszalonna fátyolban, kapros sajtkrémmel töltött túrógombóc, barna vajban pirított reszelt morzsában, tejfölhab, zöldségkosár, marinírozott kelbimbószirom, kápia paprika "csiga" édesköménnyel, piros sült paprika krém) fantázianevű ételkölteményével hódította el a címet - írja az MTI.

A 12 döntős csapatból második helyen végzett Simon András és Fodor Szabolcs, míg a harmadik Paskó Csaba és Bódity Krisztián (Vajdaság) lett.



Sölch Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára a díjátadón arról beszélt, hogy a séfek végre nemcsak saját éttermükben bizonyíthattak, hanem a legkiválóbbak egymással is összemérhették tudásukat, sokan a határon túlról érkezve. Az idei, Nemzeti összetartozás évében rendezett vetélkedésen a séfek megmutatták, hogy a magyar gasztrokultúrának van jövője - tette hozzá.



A harmadik alkalommal meghirdetett Magyarország étele élőmunkás melegkonyhai szakácsverseny témája idén a nemzeti összetartozás volt. A versenyen részt vevőknek maximum öt elemből álló innovatív, de populáris ételt kellett elkészíteniük, ahol elvárás volt, hogy az étel a legtöbb átlagos felszereltségű konyhán, akár nagy adagszámban is elkészíthető legyen és értékesítési szempontból is megfeleljen a magyar igényeknek. A verseny során kötelező volt használni piros, fehér és zöld színű alapanyagot: a piros színt a piros paprika (friss vagy fűszerpaprika), a fehér színt a túró, a zöld színt pedig bármilyen zöld színű zöldség vagy fűszernövény jelképezhette.