A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a BKV Zrt. közös közleménye szerint a metró a teljes vonalon végighalad ugyan, de az Arany János utca, a Ferenciek tere, a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák állomáson a továbbiakban sem áll meg. Ezek az állomások változatlanul a felszíni járatokkal, illetve a Népliget és a Kálvin tér között közlekedő M30-as állomáspótló busszal közelíthetők meg.



A déli szakaszon megszokott, alternatív eljutási lehetőségeket biztosító buszjáratokkal továbbra is lehet utazni, azaz az átadás után is jár a Boráros tér felé a 223M, a Nagyvárad tér felé a 254M, a Határ úti metróállomás felé a 194M és az Örs vezér tere felé a 161E autóbusz.

A 200E autóbusszal - ahogy a metrófelújítás előtt is - napközben ismét Kőbánya-Kispestig, éjszaka pedig a Határ útig lehet utazni.



A metróvonal felújítása november 7-étől, szombattól a rekonstrukció utolsó nagyobb ütemével, a Nagyvárad tér és a Lehel tér közötti középső vonalszakasz lezárásával folytatódik.



A metrópótlás részletes forgalmi rendjét a BKK hamarosan ismerteti.