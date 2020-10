November másodikától, azaz hétfőtől már a vendéglátóegységekben és a szórakozóhelyeken is kötelező lesz a maszkivselés. Az arcot és a szájat takaró maszkot kizárólag az étel és ital elfogyasztásának idejére lehet levenni. A szabályok megszegése esetén az adott helyet akár be is zárhatják.