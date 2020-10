A francia elnök szerda este élő televíziós beszédében elmondta: a korlátozások legalább december 1-jéig maradnak érvényben.



A tavaszi első hullám idején Európában az egyik legszigorúbb járványügyi korlátozások voltak életben: a két hónapig tartó általános karantén idején a franciák csak előzetesen kitöltött igazolással hagyhatták el a lakhelyüket. A péntekre virradó éjjel életbe lépő újbóli általános kijárási korlátozás lényege is az, hogy csak indokolt esetben és meghatározott körzetben hagyhatják el a franciák a lakhelyüket, de a zárlat kevésbé lesz drasztikus.

"El lehet menni dolgozni, orvoshoz, rászoruló hozzátartozót ellátni, vásárolni vagy levegőzni a lakhely közelében" - hangsúlyozta az államfő. Senki nem hagyhatja el viszont a régiót, ahol él, és csak az egy háztartásban élőkkel tartózkodhat együtt, minden egyéb magánrendezvény tilos.

"A karantén három legfőbb pontja: az iskolák nyitva maradnak, a munka folytatódik, az idősotthonok látogathatók" - tette hozzá. Emmanuel Macron hangsúlyozta: ha nem vezeti be a kormány újból a szigorú kijárási korlátozásokat, néhány hónapon belül 400 ezren halhatnak bele a koronavírus-fertőzésbe.

"Egyesek azt hirdetik, hogy nem kell semmit se tenni és hagyni kell a vírust terjedni, ezt hívjuk a kollektív immunitás keresésének. A tudományos tanács felmérte egy ilyen lehetőség következményeit. Elfogadhatatlanok. Rövid távon azt jelenti, hogy válogatni kell a betegek között a kórházakban, és néhány hónapon belül 400 ezren veszítik életüket. Franciaország soha nem választ egy ilyen stratégiát" - hangsúlyozta az elnök. Emmanuel Macron jelezte, hogy bár a munkába járás engedélyezett lesz, de az otthoni munkavégzés lesz ismét az általános.

"Miután az iskolák nyitva maradnak, a szülők jobban össze tudják egyeztetni a családi életüket és a munkahelyi elfoglaltságaikat, de amennyiben lehetséges, az otthoni munkavégzés lesz az általános, és a tavaszi lezáráshoz képest a gazdasági élet fokozottabban megy tovább" - mondta az államfő.

"A gazdaság nem állhat meg és nem is omolhat össze" - hívta fel a figyelmet az államfő, emlékeztetve arra, hogy a tavaszi karantén 10 százalékos recessziót eredményezett. Az állami hivatalok, a posta, az építkezések, a mezőgazdaság és a gyárak ezért most nem állnak le.



A márciusi lezáráshoz képest jelentős különbség az is, hogy az idősotthonokban a hozzátartozók látogathatják a bentlakókat, ahogy egyébként ez a kórházakban is engedélyezett.

"Hogy elkerüljük a tavaszi emberi tragédiákat, azt hogy az egyedülállók vagy az idősek teljesen elszigetelődjenek, az idősotthonokban az egészségügyi előírások szigorú betartása mellett engedélyezett marad a látogatás" - mondta Emmanuel Macron.



A bezárásra kényszerülő kis- és középvállalatoknak - elsősorban a vendéglátásban, az idegenforgalomban és a kulturális ágazatban (színházak, mozik és múzeumok) - a forgalomkiesést havi 10 ezer euróig megtéríti az állam, és a kényszerszabadságra küldött munkavállalók bérét is átvállalja 100 százalékban. A kereskedőkre és a vállalkozókra vonatkozó pénzügyi támogatásokat csütörtök délután sajtótájékoztatón részletezi Jean Castex miniszterelnök.



Az elnök arra is ígéretet tett, hogy a kórházi intenzív ágyak számát a jelenlegi 5800-ról 10 ezerre növelik. A kormány azzal számol, hogy két héten belül a súlyos betegek száma a jelenlegi 3 ezerről 9 ezerre fog emelkedni.



Emmanuel Macron jelezte, hogy az országhatárok nyitva maradnak, de minden belépő külföldi és hazatérő francia számára kötelező lesz az ingyenes szűrés a repülőtereken, a kikötőkben, a vasútállomásokon és a határállomásokon.



Az elnök elmondta: reméli, hogy a karácsonyt és a szilvesztert már mindenki családi körben ünnepelheti, és addigra újranyithatnak az üzletek is.