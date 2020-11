Müller Cecília elmondta: napról napra nő a koronavírus-fertőzöttek száma, és már második napja csaknem 4 ezer új esetet igazolnak a laboratóriumi vizsgálatok. Ezzel egyenes arányban nő a kórházi kezelésre szorulók száma is. Felhívta a figyelmet, hogy nem csak a valamilyen alapbetegségben szenvedők, illetve idősek kerülnek középsúlyos, súlyos állapotba. Vannak fiatalabbak is, akiknek immunrendszere úgy reagál a fertőzésre, hogy sürgős ellátásra, kórházi kezelésre van szükségük - mondta. Nyomatékosan kiemelte: mindenkinek van felelőssége ezekben a napokban. Az egyéni felelősség, a közös felelősség, a hatóságok felelőssége - sorolta Müller Cecília. Rendkívül fontosnak mondta, hogy mindenki vegye komolyan a szabályokat, mert így lehet lassítani a járvány lefolyását.

Fontosnak nevezte azt is, hogy mindenki számára rendelkezésre álljon a megfelelő ellátás a kórházakban. Legyen mindenkinek helye, intenzív ellátója, lélegeztetőgépe - mondta, hangsúlyozva: Magyarországon jelenleg mindezek megvannak, ahogy a szükséges ellátásformák, gyógyszerek is. Tavasz óta rengeteg tapasztalat gyűlt össze a megbetegedésről, amelyek segítik a gyógyítást - fűzte hozzá.





A tisztifőorvos elmondta: az elmúlt napon 3878 új fertőzöttet regisztráltak. Ilyen sok pozitív esetet a járvány során még soha korábban nem tártak fel. Hozzátette: a járvány kezdete óta már csaknem 80 ezren fertőződtek meg Magyarországon, és jelentős részük már meg is gyógyult. Müller Cecília arra is rámutatott, hogy az egyéni reakció nagyon különböző a vírussal szemben, az függ az immunrendszer állapotától, de az illető genetikájától is.

Jelenleg 4205 embert kezelnek kórházban, 306-an vannak lélegeztetőgépen. A tisztifőorvos azt kérte, aki elkapta a betegséget és otthon van, figyelje magát, és ha romlana az állapota, időben szóljon a háziorvosnak vagy az ügyeletes orvosnak.

Ha fontos a saját, a szeretteink, a közösségünk és az ország egészsége, akkor most komolyan kell venni a szabályokat - fogalmazott. Megengedhetetlennek mondta, hogy számos mozgalom és vírustagadók próbálják devalválni a védekezést.

"Hétfőtől szigorítunk, mert szigorítani kell" - hangoztatta, kiemelve: a maszkviselés bizonyítottan szinte 80 százalékban megakadályozza a vírus továbbadását. Emlékeztetett arra, hogy a járvány kezdetén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a betegek számára javasolta a maszk viselését. Mostanra viszont olyan mértékben elterjedt a vírus, hogy már nem tudni biztosan ki beteg, sokan tünetmentesek. Ezért most mindenkit fertőzőnek tekintenek - közölte Müller Cecília, hozzátéve: ezért bővítették a kötelező maszkviselési szabályokat.

A tisztifőorvos szerint, ahhoz hogy az életünket élni tudjuk, muszáj bevezetni, betartani és betartatni ezeket a szigorításokat. A rendőrség sokkal szigorúbban kérheti számon a szabályokat és - ha másképp nem megy - büntetni is kell.



Kitért arra is, hogy a közösségi intézményekben meghatározott eljárásrend szerint folyamatosan fertőtlenítenek. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a Magyar Honvédség az első pillanattól sokat segít a járvány kezelésében, most az őszi szünetben például iskolák fertőtlenítését végzik.



Müller Cecília közölte, folyamatosan elemzik a járványügyi helyzetet. Úgy látja, Magyarország lakossága fegyelmezett. Bízik benne, hogy ha mindenki betartja a szabályokat, kerüli a tömeget, a tömegrendezvényeket, akkor nem lesz szükség drasztikus változtatásokra. Megjegyezte ugyanakkor, hogy Magyarországon is eljöhet a pillanat, amikor jelentős változtatásokra lesz szükség, de ezt szeretnék elkerülni - mondta az országos tisztifőorvos a közmédiának.