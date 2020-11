Háromnapos nemzeti gyászt rendelt el az osztrák kormány a hétfői bécsi terrortámadást követően, amelyben négy ember veszítette életét, és többen megsérültek. Az elkövetők után hajtóvadászat indult, kedden Karl Nehammer osztrák belügyminiszter bejelentette, semmi nem utal arra, hogy még szabadlábon lenne egy merénylő, összesen 14 embert vettek őrizetbe.

Egy Bécsben élő magyar a Borsnak elárulta, még a támadás másnapján is tapintani lehetett a feszültséget az utcákon, képtelenség megközelíteni a belvárost.

„Többnyire mi is csak az osztrák hírekből tájékozódunk, ám szerencsére én magam nem voltam érintett. Hétfőn este fél nyolcig dolgoztam, és mint minden munkanap után, most is a Schwedenplatzon keresztül utaztam hazafelé. Amint hazaértem, többen is hívtak a barátaim közül és érdeklődtek felőlem, hogy minden rendben van-e velem. Mikor mondtam nekik, hogy itthon vagyok, közölték velem, hogy mi történt a belvárosban. Rendesen kirázott a hideg, és azonnal eszembe jutott pár ismerősöm, aki az érintett városnegyedben dolgozik. Szerencsére egyikük sem sérült meg, jól vannak, noha az egyik barátnőm párja éppen egy közeli étteremben dolgozott, amikor lövöldözésre lettek figyelmesek. Az étteremben azonnal lekapcsolták a világítást, bezárták az ajtókat és a pincébe menekítették a vendégeket. A Bécsi Magyar Facebook-csoportban pedig voltak olyan bejegyzések, melyekben arról számoltak be, hogy a boltokban rekedtek az emberek és ott várták, hogy vége legyen ennek a rémálomnak" – mondta a lapnak Márki Erik.