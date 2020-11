4140 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 118 918 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2596 főre emelkedett, 27 585-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 88 737 fő. Az aktív fertőzöttek 24%-a, az elhunytak 28 %-a, a gyógyultak 28%-a budapesti. 6153 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 461-en vannak lélegeztetőgépen.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járvány megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása.

Ezért a járvány elleni védekezés további erősítése érdekében a kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, azaz kihirdette a veszélyhelyzetet. Ez azért fontos, mert a rendkívüli jogrend – ahogy az első hullám idején, úgy most is - gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. A kormány előterjesztésére az Országgyűlés ma szavaz a rendkívüli jogrend 90 napra történő meghosszabbításáról. Ha a parlament megszavazza a javaslatot, akkor újabb védelmi intézkedések lépnek életbe, amelyeket Orbán Viktor kormányfő hétfőn ismertetett. Többek között várhatóan ma éjféltől életbe lép a kijárási tilalom este 8 óra és hajnal 5 óra között, általános rendezvény-tilalom lép életbe, digitális oktatásra állnak át a középiskolák az és az egyetemek, be kell zárni az éttermeknek és az üzletek is csak 19 óráig lehetnek nyitva. A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában - írja a Koronavírus.gov.hu.