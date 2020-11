Kóbor János úgy érzi, egy élet munkáját tette tönkre a koronavírus.

"A sorsunk megpecsételődött, az Omegát végleg megölte a koronavírus. Már nyáron is nagyon tartottam ettől a második hullámtól, sajnos az aggodalmam nem volt alaptalan. A mi esetünkben azért rosszabbak a dolgok, mert egy hatvanéves zenekarról van szó, bőven hetven év feletti tagokkal. Egy év nekünk már nem ugyanaz, mint egy fiatalabb művésznek" - mondta a legendás zenész.



Kóbor arról is beszélt a lapnak, hogy hogy van most Benkő László, akit az elmúlt két év betegeskedése nagyon megviselt:

"Laci fizikailag ugyanolyan állapotban van, mint eddig. Otthon lábadozik, természetesen gyakran, naponta beszélek vele telefonon. Ha jobban belegondolok, neki bizonyos szempontból még jót is tesz a koronavírus-helyzet, mivel a rendeletek értelmében nem tud elmászkálni, muszáj otthon pihennie."