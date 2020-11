Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy az, hogy hogy alakul karácsony, azon múlik, most mennyire tartjuk be a szabályokat. Müller Cecília szerint hamarosan döntés születhet az ügyben.

Az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján kiderült, a hétfői napon több a gyógyultak száma, mint az új betegeké. A gyorstesztek pedig lényeges segítséget nyújtanak a kórházakban az ismeretlen státuszú betegek számának csökkentésében, ezáltal a várakozás is lerövidül.

Ugyan az új betegek száma magas, de némi lassulás figyelhető meg a járvány terjedésében, így talán hamarosan elérhetjük a plafont.

Müller Cecília arról is beszélt, az idei karácsony kimenetele attól függ, most mennyire tartjuk be a szabályokat.

„Most teremtjük meg annak lehetőségét, hogyan tölthetjük majd a karácsonyt, vagyis sok függ attól, betartjuk-e a szabályokat, avagy sem. December elején dönt a karácsonyi szabályokról a kormány."