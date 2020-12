Megyeri Csilla sejtelmes fotót posztolt, aminek szövege még inkább elindította a találgatásokat.

December 1. Egy évvel ezelőtt ezen a napon, a fellegekben jártam/jártunk... Hátha most is így lesz... csak most valami egészen más miatt... és...picit másképpen - írta fotója mellé Csilla.

Követői azonnal találgtani kezdtek: a legtöbben úgy vélték, kisbabát vár a celeb. Végül Csilla egy későbbi kommentre adott válaszában tiszta vizet öntött a pohárba: keresztgyereke született, amit már nagyon várt.