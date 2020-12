Kis Grófo nagyon aggódik családjáért, ugyanis bátyja és édesapja is elkapták a koronavírust. Nagy Grófo lélegeztetőgépre is került, még most is kórházban ápolják - az egész család imádkozik érte.

"Hála az égnek, már édesapánk is jobban van, szerencsére nem volt semmilyen alapbetegsége, ezért élte túl a vírust, ha nem is könnyen. Pár napja lekerült a lélegeztetőgépről, nemsokára haza is engedhetik. A bátyámnak, bár iszonyatosan meggyötörte a betegség, nem volt szüksége ilyen drasztikus beavatkozásra" - mesélte a Blikknek Kis Grófo.