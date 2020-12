Japán is a koronavírus-járvány harmadik hullámával szembesül, november közepe óta folyamatosan emelkedik az egy nap alatt diagnosztizált új fertőzöttek száma, és emiatt a hatóságok arra figyelmeztetik az embereket, hogy legyenek elővigyázatosabbak, és inkább ne utazzanak sehova az év végi ünnepek idején.

Szerdán országosan 2802 új esetet jelentettek, ilyen magas számot egy nap alatt eddig még nem regisztráltak az országban. Tokióban csütörtökön - 602-vel - szintén rekordot döntött az újonnan feljegyzett fertőzöttek száma.



A japán fővárosban kezd veszélybe kerülni a többi betegek ellátása. Koike Juriko tokiói kormányzó arra szólította fel a helyieket, különösen az időseket, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat. A tokiói hatóságok azt is javasolták, hogy a szórakozóhelyek december közepéig a szokásosnál korábban zárjanak be.



Japánban a koronavírus-járvány mindeddig nem robbant be olyan súlyosan, mint Európában és az Egyesült Államokban, de a fertőzöttek számának újbóli megugrása arra utal, hogy a járvány újabb hulláma vette kezdetét. A 126 millió lakosú országban eddig 168 573 fertőzöttet azonosítottak, és 2465 halálesetet hoznak összefüggésbe a járvánnyal.