András herceg egy órán keresztül bizonygatta, hogy semmi köze nincs az elítélt szexuális bűnelkövető, Jeffrey Epstein prostitúciós ügyeihez. Bár Epstein nyáron öngyilkos lett, az ügy még mindig parázslik: Virginia Roberts azt állítja, hogy Epstein New Yorkban, Londonban és a Virgin-szigeteken 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette a nőt a yorki herceggel. A lány akkor még csak 17 éves volt -írja a The Sun.

András herceg mind végig tagadta az őt ért vádakat, az interjúban pedig személyesen is ezt hajtogatta, és elutasította Roberts vádjait. A herceg még a Virginia Robertsszel készült közös fotó eredetiségét is kétségbe vonta.

András herceg nem emlékszik arra, hogy valaha is találkozott volna vádlójával, és azt állítja, sosem látott kiskorúakat Epstein rezidenciáin.

Arra viszont határozottan emlékszik, hogy 2001. március 10-én - amikor Virgina szerint szexuálisan közösültek - Beatrix hercegnőt vitte egy Pizza Express étteremben tartott születésnapi partira Wokingban.

A probléma csak az, hogy Beatrix hercegnő nem emlékszik a szóban forgó születésnapi bulira, amit András alibiként használt...