Molnár Andi nem táncolt, hanem ítélkezett a Dancing with the Stars műsorában. A táncművész elmondta, már napokkal korábban felkészítette magát a finálé ünnepére, ahol egyébként a parkettre is lépett, hogy megmutassa tánctudását. A Life.hu-nak azt is elárulta, a műsor után milyen formában láthatjuk majd még őt. Azt, hogy nyugdíjba ment volna, kikérte magának.