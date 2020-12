M. Richárd 2017 májusában a Dózsa György úton történt gázolás miatt első fokon négy év fegyházat kapott, ennek ellenére az ítélet után szabadon távozhatott a bíróságról úgy, hogy az ügyézség a letartóztatását kérte.

Azóta a vádhatóság fellebezett a döntés ellen, így most másodfokon mégiscsak elrendelték M. Richárd bűnügyi felügyeletét - írja a mel.hu.

A másodfokú ügyészség egyetértett azzal is, hogy lényegesen súlyosabb büntetést kell kiszabni a férfire, ráadásul időközben a Központi Nyomozó Főügyészség is vádat emelt ellene korrupciós bűncselekmények miatt, sőt egy újabb szabálysértési eljárás is indult ellene engedély nélküli járművezetés miatt.