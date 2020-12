Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté kisfia esetében az iskola még odébb van – nem úgy a bölcsőde! Noé ugyanis hamarosan elkezd gyerekek közé járni, így megváltozik minden, ami eddig megszokott volt.

"Ha eddig nem nőttünk fel igazán, most mindenképpen fel fogunk. Azt szerettük volna, hogy csak szeptemberben kezdje, amikor a világban már minden rendeződik, de úgy látjuk, hogy már kevesek vagyunk a számára, és szüksége van arra, hogy gyerekekkel töltse az időt." – árulja el a holnap, azaz kedden megjelenő HOT! magazinban Ramóna, aki már most tudja, hogy nehéz lesz az elválás.

„Mondta is, hogy majd én fogom a fiunkat a bölcsibe vinni, mert ő nem biztos, hogy ott fogja tudni hagyni." – veszi át a szót Máté.

A büszke szülők a 2021-es terveikről és a 2020-as év megpróbáltatásairól és tanulságairól is beszámolnak egy exkluzív interjú keretében a friss HOT!-ban!