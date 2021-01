Korda György csendesen, otthonában ünnepelte 82. születésnapját, ezúttal nem volt sem ünnapség, sem fellépés. Elmondta, így is rengeteg szeretetet kapott rajongóitól, sokan felköszöntötték, de hiszi, hogy 2021 jobb év lesz, ehhez szerinte azonban az kell, hogy mindenki beadassa magának a vakcinát.

Korda György betöltötte a 82. életévét, ezúttal azonban sem buli, sem fellépés nem volt a születésnapján. Csendesen, otthon ünnepeltek, de így is rengeteg üzenetet kapott rajongóitól.

"Ami külön csodálatos meglepetés volt, hogy a rajongóinktól több száz jókívánságot, üzenetet kaptam. Elképesztő az a szeretet, ami felém árad, teljesen meg vagyok tőle hatódva! A nyolcvankettedik születésnapom már csak azért is különleges számomra, mert háborús időszakot élünk most a koronavírus-járvány miatt..." - mondta a Ripostnak.