Carol és Mike Bruno nagyon komolyan vették a koronavírus-járvány miatt bevezetett szabályozásokat. Tartózkodtak mindenféle személyes találkozótól, szeretteikkel a neten keresztül tartották a kapcsolatot, és szinte sehova sem jártak el.

Tavaly novemberben azonban Carol úgy döntött, megkéri a lányát, hogy vágja le a haját. A fodrászként tevékenykedő nővel Carol fiának lakásában találkoztak, ám mindannyian maszkot és gumikesztyűt viseltek. A nő még előzetes tesztet is csináltatot magán, illetve néhány napig önkéntes karanténba is vonult, nehogy megfertőzze az édesanyját.

A chicagói házaspár azonban a hajvágást követően érzékelte magán a koronavírus tüneteit, ami miatt kórházba is kerütek. Először Carol fertőződött meg, aki aztán egy héttel később távozhatott az intézményből. Nem sokkal később azonban ismét visszakerült, és ekkor már lélegeztetőgépre kellett helyezni, másnap pedig életét vesztette. A férje, Mike is kórházba került, és 9 nappal felesége halála után ő is elhunyt - írja a CNN.