A sajtótájékoztatón feltett egyik kérdés arra irányult, hogy Müller Cecília beoltatja-e magát. A válasz:

Első körben azokat oltották be, akik a betegágyak mellett állnak, most már a népegészségügyi szakembereknek is megvan a lehetőségük erre, így természetesen beoltatom magamat.

Jelenleg már több mint 42 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus elleni oltást, és megkezdték az idősotthonok lakóinak vakcinálását is. Az eddigi adatok alapján összesen 80 ezer főnek elegendő oltóanyag érkezett hazánkba.