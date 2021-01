Dér Heni jógával készül a szülésre.

"Mindig is fontos volt számomra a mozgás, és ez most is így van. Konzultáltam az orvosommal, aki azt mondta, ha korábban is edzettem, nyugodtan folytathatom. Nagyon jót tett az elején, csak akkor nem voltam rosszul, amikor edzettem. Nemrégiben viszont elkezdtem jógázni, autodidakta módon sajátítom el a mozdulatokat, de érzem, hogy jót tesz a tartásomnak, az ízületeimnek" - mesélte a Blikknek Heni.