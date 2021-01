A 68 éves Weinsteint tavaly ítélték büntetőperében 23 évi börtönre nők elleni erőszakért és szexuális zaklatásért - idézte fel a BBC News kedden. Az áldozatoknak a 2018-ban csődeljárást kérő Weinstein Co. produkciós vállalat felszámolásából fognak sérelemdíjat fizetni. A bíró elutasította néhány vádló kifogását, akik a csődbíróságon kívül akartak fellebbezést benyújtani. A bíró közölte, hogy a most elért megállapodás nélkül a felperesek csak minimális kártérítésre számíthatnának, ha egyáltalán kapnának valamit.

A bíró hétfőn hangsúlyozta, hogy a perben érintett felperesek 83 százaléka akart az ügy végére járni a kártalanítási terv elfogadásával, és kifejezték szándékukat, hogy nem akarnak többé pereskedni. A bíró azt is megjegyezte ugyanakkor, hogy a pénzzel nem lehet jóvátenni a történteket. A megítélt 17 millió dollárt a több mint ötven vádló között osztják el, a legsúlyosabb esetekben a kompenzáció eléri vagy meghaladja az 500 ezer dollárt (148 millió forintot). A megállapodást szavazásra bocsátották: a vádlók közül 39 elfogadta és nyolcan ellenezték. A Weinsteint megvádoló nőknek továbbra is lehetőségük van újabb eljárásokat indítani.



A vállalat felszámolási tervéhez a biztosítók 35 millió dollárral (10,5 milliárd forinttal) járultak hozzá, ebből 9,7 millió dollárt (2,3 milliárd forintot) kapnak a Weinstein Co. korábbi vezetői, amiből fedezhetik az elmúlt években felmerült jogi költségeiket. A vállalat vezetői - köztük Bob Weinstein, Harvey fivére - mentesültek minden további felelősség alól, ami őket esteleg Harvey Weinstein bűncselekményei miatt terhelte volna.

A független filmes Weinstein Co. produkciós vállalat 2017-ben omlott össze, miután a társalapító Harvey Weinsteint számos alkalmazottja és sok színésznő vádolta meg szexuális visszaéléssel, egy színésznő pedig szexuális erőszakkal is.