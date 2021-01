Pécsi Ildikó tavaly decemberben távozott az élők sorából, azóta pletykálnak arról, ki örökli a vagyont. Fiát és fogadott fiát is felháborítják a terjengő híresztelések.

Szűcs Lajos tavaly nyáron hunyt el, Pécsi Ildikó decemberben távozott az élők sorából. Azóta pletykálnak arról, hogy ki örökli a felhalmozott vagyont. A hagyatékban állítólag egy budai villa, egy gödöllői ház, valamint szintén Gödöllőn található telkek és ingóságok szerepelnek. Úgy gondolják, hárman esélyesek az örökségre, Pécsi Ildikó fia, Szűcs Csaba, unokája ifjabb Szűcs Csaba mellett a színésznő fogadott fia, L. Péterfi Csaba.

L. Péterfi Csaba már a közösségi oldalakon is kapott negatív kommenteket, de kikérte magának a feltételezéseket és leszögezte, ő nem pályázik az örökségre. Nem pályázom semmilyen vagyonra meg örökségre, meg semmire. Anno el is mondtam, én sokkal, de sokkal többet kaptam Pécsi Ildikótól, mint bármilyen vagyontárgy. Amit én kaptam, az megfizethetetlen" - idézi a Bors Csabát, aki még később is tajtékzott a dühtől, annyira felháborítja őt a rosszindulatú feltételezés.

"Ez már nekem is sok, nem is akarok ezzel tovább foglalkozni. Sokszor elmondtam már, engem egyetlen örökség foglalkoztat, Ildikó szellemi hagyatéka, amit méltó módon szeretnék továbbvinni" - mondta.

A hírek szerint létezik egy titkos végrendelet, amelyben valószínűleg egyetlen örökös neve szerepel kiemelten, a színésznő fia, Szűcs Csaba. Erre azonban akkor derülhet csak fény, amikor a közjegyző nyilvánosságra hozza az iratot. Csaba nem kívánt nyilatkozni, de azt elárulta, lesújtja, hogy egyes emberek a világhálón rosszindulatúan pletykálnak a – ezek szerint még számára is – titkos végrendeletről.