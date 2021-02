Curtis koncerzetés nélkül is minden percet kihasznál. Dalokat ír, készülnek Majkával a jövőbeli fellépésekre, valamint kisfiával és szerelmével tölti az időt.

"Végre egy kicsit több időm van, most gyakrabban tudok a kisfiammal lenni. Jókedvű, huncut kisfiú, tündéri, imádnivaló. Persze nagyon akaratos is tud lenni, még nem tudjuk igazán, kire hasonlít, de az édesanyja és én is elég erőteljes személyiségek vagyunk, ezt bármelyikünktől örökölhette. Nagyon élvezem, hogy most többet lehetek vele, igyekszem minden pillanatot kihasználni, amit együtt tudunk tölteni" - mesélte a Blikknek Curtis, aki azt is elárulta, hogy kulcsot adott kosárlabdázó kedvesének.

"Judit Győrben játszik, de amikor csak tud, jön hozzám, már kulcsot is kapott a lakásomhoz. Remélem, hamarosan még több időt tudunk együtt tölteni, hiszen beszéltünk már az összeköltözésről, bár gyakorlatilag most is szinte együtt lakunk, amikor Juditnak nem kell edzenie vagy játszania. Most rá is több időm jut, amit igyekszünk a lehető legjobban kihasználni, ha tehetjük, együtt töltjük a hétvégéket, de hétköznap is jön, amikor csak tud."