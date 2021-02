A Kapás utcába nagy erővel vonultak ki a rendőrök, mint kiderült, egy nő baltával gyilkolta meg párját, majd magával is végezni akart. A szomszédok korábban elmondták, lehettek alapgondok náluk, de az eset sokkolta őket. Most újabb részletekkel szolgáltak. Állítólag mindennapos volt a veszekedés a nő és a férfi között.

"Egy nagyon hangos ajtócsapódást hallottam, aztán egy ideig némaság volt. Majd este ellepték a házat a rendőrök. Tőlük tudtam meg, hogy gyilkosság történt. Másfél éve költöztünk ide a párommal, pici babánk van, ezért sokat vagyok itthon. Mivel nem messze lakunk tőlük, a kiabálásokat hallottuk, szinte minden este balhé van náluk. Velük élt egy 10 év körüli gyerek is, hármasban sokat láttam őket a játszótéren. A gyerek nagyon aranyos és jólnevelt volt" - árulta el a Blikknek egy házban lakó nő.

A nő ismerőseit is sokkolta az eset, a lap úgy tudja, a veszekedéseket sokszor a férfi féltékenysége váltotta ki, de arra nem derült fény, hogy ezúttal is ez okozta volna a feszültséget. A hírek szerint a gyerek nem volt otthon a tragédia idején.

"Kriszti az utóbbi időben nem volt igazán jó állapotban. Egy szépségszalonban dolgozott, és alig volt munkája a járvány kirobbanása óta. A bizonytalanság rettentően gyötörte, és persze anyagilag is megviselte. Úgy tudom, pár hete kórházba került, a betegágyán azt tervezte, hogy átmegy egy másik szalonba dolgozni, hátha ott jobban keres majd. Egyébként egy nagyon aranyos, csupaszív nő volt, aki rajongásig imádta a gyermekét. Mindig a kislányáról beszélt, büszke volt rá nagyon. A párkapcsolatáról annyit tudok, hogy olyan igazi se veled, se nélküled kapcsolatban éltek. Az utóbbi időben a párja munkája is bizonytalan volt, sőt, inkább nem is volt, ami szintén nem tett jót a viszonyuknak" - mondta a nő ismerőse, Katalin, aki nem tudja, mi vezethetett a gyilkosságig. Mindenesetre az biztos, hogy a közösségi oldalára Krisztina nemrégiben a szakításról posztolt. Ezt írta pontosan: „Mindent elárul egy ember jelleméről az, ahogyan a kapcsolatait lezárja"

A nő párjáról kiderült, hogy imádta a művészeteket, egy produkciós társaságnál dolgozott.