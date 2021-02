Vasárnap még 5 és 15 fok között alakult a hőmérséklet, de hétfőn sem várható még lehűlés, de a borongós idő megmarad. Csütörtökön már havas eső esik majd, amit hózápor vált fel, az ÉNy-i légmozgás viharossá fokozódik, erőteljes lehűlés veszi kezdetét. 0, +5 fok valószínű délután.

Péntketől várható az igazi farkasordító hideg - írja a Köpönyeg. Országos, egész napos fagy lehet, és visszatérhetnek a hajnali -10 fok körüli, zord hőmérsékletek. Hétvégén éjszaka -15 fok is lehet, vasárnapra virradóra pedig akár -20 is. Hóesés is várható, főleg a keleti megyékben.