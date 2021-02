Felettébb valószínűtlen, hogy az új típusú koronavírus egy kínai laboratóriumból származik, feltehetően egy közvetítő fajon keresztül terjedt át az emberre, melyet azonban továbbra sem sikerült pontosan azonosítani - közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínában vizsgálódó szakértői csoportjának vezetője. A kutatások arra mutatnak, hogy a vírus természetes hordozói egyes denevérfajok lehetnek - tudatta, hozzátéve, hogy a denevérekről egy közvetítő fajon keresztül terjedhetett át a kórokozó az emberre. Rámutatott, hogy ennek meghatározásához további célzott vizsgálatokra lenne szükség, s nem csak Kínában, hanem más országokban is.

Az élelmiszerbiztonsági szakember ugyanakkor aláhúzta, ez a vírus akár utazókkal vagy fagyasztott élelmiszeripari termékekkel is eljuthatott a közép-kínai Vuhanba más térségekből.

Elmondta továbbá, nem találták jelét annak, hogy a SARS-CoV-2-vírus már 2019 decembere előtt is jelen lett volna a városban - írja az MTI.

A WHO egy másik szakértője, Dominic Dwyer kijelentette, hogy nagy valószínűséggel csak évek múlva tudják majd teljes mértékben feltárni a járvány eredetét.