Felfoghatatlan és döbbenetes, ami az azzal az orosz férfival történt, aki saját gyermekei temetésén jött rá, hogy felesége nem is szült neki gyerekeket.

Daud Daudov abban a hitben volt, hogy felesége iker fiúknak adott életet, akik kedden agyvérzésben hunytak el. Az, hogy pontosan mi okozta a halálukat nem derült ki, mivel az iszlám vallás a gyerekeket nem engedi felboncolni, úgy kell őket eltemetni, ahogy meghaltak.

A temetésen azonban olyan történt amire soha életében nem számított. Amikor utoljára búcsút szeretett volna venni a gyermekeitől a fehér lepedőbe csavart babák helyett, szem nélküli játékbabákat látott - írja a The Sun.

Daudov először azt hitte, hogy gyermekeit elrabolták vagy illegális módon örökbe adták, ezért azonnal a rendőrséghez fordult segítségért, ahol panaszt tett a kórház ellen, ahol a felesége világra hozta a gyermekeit.

A nyomozás során kiderült, hogy a felesége nem is szült gyermekeket, mivel nem is volt terhes, végig hazudott a férjének. Később a feleség bevallotta, hogy ő tekerte be a játékbabákat a lepedőbe.