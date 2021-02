Bányatóban lelete halálát egy extrém búvár Apcnál. A 33 éves férfi jégbe fúrt léken keresztül ereszkedett a hidegvízbe, de feljönni sajnos már nem tudott. Az ismerősei értetlenül állnak a tragédia előtt, senki sem érti, mi történt, hiszen a férfi tapasztalt búvárnak számított - adta hírül a Bors.

Bence vasárnap kora délután érkezett a Heves megyei Apcra, a Széleskő-bányatóhoz, ahogyan már előtte számtalan alkalommal tette. A fiatal férfi hatalmas tapasztalattal rendelkezett, hosszú évek óta merült a Föld minden táján, tengerekben, óceánokban és fagyos vizekben egyaránt. Sajnos ezúttal nem sikerült feljönnie a víz felszínére.

A apci tó átlagos vízmélysége öt-tíz méter, melyet tíz-tizenöt méter magas sziklafal vesz körül. A víz legmélyebb pontján 25-30 méter mély is lehet, ezért is kedvelt hely a búvárok számára is.