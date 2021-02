Meghan és Harry herceg 2020 januárjában jelentette be, hogy önálló életet kezdenek.

Az erről szóló hivatalos bejelentést viszont, csak most február 19.-én történt meg.

A Buckingham-palota egy hivatalos közleményt is kiadott, amiben a királynő megerősítette, hogy a Harry és felesége a továbbiakban nem „folytatja közszolgálati kötelességeit". Ezzel együtt a herceg és felesége is visszaadják tiszteletbeli kinevezéseiket és természetesen kénytelenek lemondani a királyi pártfogásról is - írta a BBC.