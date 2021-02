John Magufuli felszólította a lakosokat, hogy legyenek elővigyázatosak, sőt, arra is kérte őket, hogy hordjanak egészségügyi maszkot, de csak hazai gyártásút. A világjárvány eleje óta mindvégig óvta a tanzániaiakat a külföldi áruktól, köztük a koronavírus elleni vakcinától is.

Néhány nappal korábban halt bele a betegségbe az egyik legmagasabb rangú politikus, a félautonóm Zanzibár sziget alelnöke. Meghalt az elnök első titkára is, bár halála okát nem közölték.



A 60 millió lakosú Tanzánia tavaly április óta nem közöl járványügyi adatokat, pedig a lakosok rendszeresen beszámolnak arról, hogy sokan megbetegszenek valamilyen légúti betegségben, a kórházak pedig azt közlik, hogy megnőtt a tüdőgyulladásos esetek száma.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főtitkára nagyon aggasztónak nevezte szombaton a tanzániai helyzetet, és arra kérte Magufuli kormányát, hogy azonnal cselekedjen.