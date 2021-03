Gáspár Evelin napokban állt a nyilvánosság elé azzal, hogy volt barátja a róla készült intim fotókkal zsarolja. Boldizsár azt állítja, hogy ez nem igaz, és elmondta a Blikknek, hogy szerinte mi is történt köztük:

"Egy éve ismertem meg Evelint, miatta hagytam ott az előző barátnőmet. Dúlt a szerelem, de hamar kiderült, hogy valami gond van. A családja, Gáspárék azt akarták, hogy vegyem el Evelint. Ki is néztek egy gyémántgyűrűt, ami 1 millió 800 ezer forintba került. Nekem nem volt ennyi pénzem, csak 650 ezer, de annyiért nem felelt meg nekik. Már úgy voltam vele, ha kell, eladom a kocsimat, hogy megfelelhessek Evelinnek és a családjának is. Hétfőn tudtam meg, hogy Evelin az unokatestvéremmel, Ákossal csal meg engem, láttam őket együtt. A fiú bevallotta, hogy így igaz, Evelin viszont tagadta az egészet. Szégyellem magam, rosszul viselkedtem, és össze voltam zavarodva, ezért kitettem az internetre Evelinről meztelen fotókat, és csúnya dolgokat írtam róla, de ezt nagyon megbántam. Megígérem, hogy soha többet nem teszek ki róla ilyen képet. (...) Sajnos, még mindig szeretem őt. Fáj, hogy megcsalt, és az is, hogy azt hazudja, nem tett ilyet. Eljutottam arra a pontra, hogy sem őt, sem a családját nem akarom már látni" - mondta Boldizsár a lapnak, aki családja szerint sokszor labilis, úgy ézi, nem maradt más megoldás, terápiára kell mennie.

Boldizsár apja, az 51 éves Gazsi Csaba megfenyegette a Gáspár családot. Korábban azt mondta, hogy kérjenek bocsánatot a fiától, mert ha nem, annak súlyos következményei lesznek.

"Teljesen begerjedtem, azért mondtam ilyet, sosem bántanék én senkit, nem olyan ember vagyok. Evelin hibája az egész, mert egy nőnek nem lehet két kapura focizni, szégyen az ilyen. Szerda reggel viszem a fiamat a pszichiátriára, bent is fogják tartani, hogy összeszedje magát" - idézi a lap a feldúlt édesapát.