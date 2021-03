Az eladó garzonok Budapesten egyre kelendőbbek. Sok kisebb panellakás és bérlakás talált gazdát a tavalyi évben és ez a trend valószínűleg idén is folytatódik majd. Az új építésű lakások piaca nemcsak Budapesten, hanem az ország többi részén is fellendülőben van, hála az állami adókedvezménynek. Mivel sokan fognak idén is garzonlakásba költözni, úgy gondoltuk, hogy adunk pár tippet, hogy jobban ki tudjátok aknázni a kis térségekben rejlő hatalmas lehetőségeket. Ebben a cikkben öt olyan ötletről olvashattok, ami megkönnyíti a saját garzonotok vagy egyéb, kisebb méretű ingatlanotok birtokbavételét.

1. Eladó garzon Budapesten – Most érdemes lakást venni!

Az eladó garzonok száma Budapesten az utóbbi időben az ingatlanpiaci felívelésnek köszönhetően szinte folyamatosan nőtt. Habár a koronavírus által előidézett válság a gazdaság több szegmensét is ellehetetlenítette, az ingatlanpiac (a kormány intézkedéseinek hála) továbbra is jól teljesít. Az új építésű lakások eladásainak száma a tavalyi évben szinte folyamatosan nőtt, ahogy az építkezési kedv is egyre csak javult. Ennek fő oka az, hogy az eredeti 27%-os áfakulcs helyett az új építésű lakások után csak 5%-os áfát kell fizetni. Ez minden olyan lakásra és házra is vonatkozik, amely 2022 decembere előtt kap építési engedélyt. Az áfakedvezményen felül pedig a CSOK-ot és a babaváró hitelt is érdemes számításba venni, ha éppen új lakást vásárolnánk. Szóval, ha jó állapotú, új garzont szeretnél, most van itt az ideje vásárolni!

2. Minél világosabb, annál jobb!

Egy kisebb alapterületű lakásban három szempontot érdemes észben tartani. Az első, hogy minél kisebb a szoba, annál nagyobb nyílászárókra van szükség. Egy szép nagy ablak természetes fénnyel árasztja el a szobát, ami sokat dobhat az összhatáson! A természetes fényen felül a világos színek (mind a bútorokon, mind a falakon) tágasabbnak tűntethetik fel a teret, mint amekkora valójában. A fehér, világoszöld, almazöld és bézs színek biztosítják a legjobb hatást erre.

3. Hozd be a természetet!

Egy kis tér hamar unalmassá válhat, hacsak nem vesszük körbe magunkat olyan dolgokkal, amiket szeretünk. A házikedvencek mellett a szobanövények a legjobb választás egy apró garzonlakásban. Nemcsak színeikkel dobják fel a nappalit, hanem még a lakásunk levegője is tisztább lesz tőlük! A legjobb légtisztító növények az Aloe Vera, a Dracéna, az Anyósnyelv, valamint a Bambuszpálma. Ha a padlón vagy szekrényeken nem férnek el, akár a mennyezetre is fel lehet őket akasztani!

4. Oszd fel a teret praktikus, több funkciós bútorokkal!

Egy egyszobás lakásban nem egyszerű megoldani, hogy külön tereknek érzékeljük a szoba különböző részeit, ám nem is lehetetlen. Egy kényelmes kihúzható kanapé, egy könyvespolc, mint elválasztófal és egy konyhapult, ami leválasztja a konyhát a nappali többi részétől tökéletes kezdés. Ha még jobb funkcionalitást szeretnél és még befér, egy kerekes kávézóasztallal nem foghatsz mellé. Étkezőnek és dolgozóasztalnak is használható. Egy garzon felosztására egy öltöző paraván is kifejezetten hasznos lehet, hiszen azt pontosan úgy tudod beállítani, ahogyan épp szükséges!

5. Minden lehet tároló is!

Sok garzonban okoz gondot a személyes holmik tárolásának kérdése. Nagyon kis alapterületen is lehet azonban kényelmesen élni, például egy minigalérián lévő ággyal, aminek az aljában elfér pár ruhánk. Az ide vezető lépcső fokait pedig használhatjuk egyéb ingóságaink tárolására. A tárolók és szekrények egyéb bútorokkal való összekombinálása is egy jó ötlet lehet.

Reméljük sikerült egy kis ihletet kapnotok a saját lakberendezési projektetekhez!