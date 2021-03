Meghan azt állította, hogy a királyi család aggódott Archie bőrszíne miatt és megtagadták tőle a segítséget, amikor védelemre volt szüksége. II. Erzsébet végül egy 61 szóból és három bekezdésből álló nyilatkozattal törte meg a csendet.

A közleményben részben ez áll:

"Az egész családot elszomorította, amikor megtudta, mekkora nagy kihívást jelentettek Harry és Meghan számára az elmúlt évek. A felvetett kérdések, különös tekintettel a faji megkülönböztetésre, aggályosak, de nem feltétlenül emlékszik mindenki ugyanúgy a történtekre."

A téma felhozásával a királynő elismerte a hercegi pár interjújának legkényesebb vádját, mely szerint a család aggódott Archie bőrszíne miatt, de a királynő nem ítélte el a rasszizmust közvetlenül.

Az uralkodó azt is hozzátette, bár néhány visszaemlékezés eltérhet a valóságban történtektől, ők komolyan veszik ezeket és foglalkoznak velük. Ezzel azonban arra is utal, hogy valójában kétségbe vonják Harry és Meghan egyes állításait. Nyilvános vizsgálat nem lesz a rasszizmus vádjával kapcsolatban, ezt zárt ajtók mögött, magánügyként kezeli majd a királyi család.

A közleményben az is ott van fekete-fehéren, hogy Harry és Meghan mindig is a család részei lesznek, bár érdekes, hogy a királynő szinte szó szerint ezt nyilatkozta akkor is, amikor a pár bejelentette, hogy kivonulnak a királyi családból.

"Harry, Meghan és Archie mindig nagyon szeretett családtagok lesznek."

Nem valószínű, hogy a történet itt véget ér. Meghan állítása fia bőrszínével kapcsolatban nagyon káros lehet a monarchiára nézve. A sokféleség és az egyenlőség sok éven át kulcsfontosságú szerepet játszott a királyi család tagjainak munkájában, de most ezzel a hírnevük megkérdőjeleződött.