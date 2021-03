Óriási félelemben telnek a fiatal édesanyának, Eszternek a mindennapjai. 21 hónapos kislánya, Petra folyamatos életveszélyben van. Az asszony elmondása szerint szomszédja már évek óta zaklatja őt. Még várandós volt, amikor megfenyegette, hogy ellopja gyermekét, azóta pedig többször megpróbálta kitépni a gyermeket az édesanya karjaiból. A legutóbbi incidens nem csak heves szóváltással, de tettlegességgel is járt, a fiatal anyuka arca csúnyán megsérült.

„Már terhesen is többször megfenyegetett, hogy a kukába dobja a gyermekem, ha megszületik. Nem értettem már akkor sem, hogy miért szállt rám, hiszen soha nem ártottam neki, nem voltak konfliktusaink korábban"

– kezdte szívszorító vallomását Eszter a Blikknek.

„Múlt hétfőn épp hazaértem Petrával, amikor beállt elém a szomszédasszonyom, nem engedett be minket a házba. A gyereket gyorsan letettem, hogy meg tudjam védeni őt és magamat is. Az arcom is megsérült, miközben dulakodtunk"

– tette hozzá.

Az anyuka védelmében a rendőrségen is indult már eljárás az őrült szomszéd ellen.