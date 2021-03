Vajna Timi tavaly osztotta meg a nyilvánossággal, hogy Andy Vajna halála után újra rátalált a szerelem. Kapcsolatuk gyorsan komolyra fordult, még a házasságot is fontolgatták, de nyáron már azt kezdték el rebesgetni, hogy válságban lehet a kapcsolatuk. Azóta kiderült, hogy szakítottak, most pedig az is, hogy a viszonyuk nem élvezte mindenki támogatását. Timi nagymamája, Marika nem örült annyira a kapcsolatnak.

"Boldog vagyok, hogy a kisebbik unokám, Lilla révén öt hónapja megérkezett hozzánk a kis Noah, imádok vele lenni, gyönyörű, okos, édes baba. De ettől még sajog a lelkem, mert Timi hiányzik nekem. Ő az első szülött unokám, és ezzel szerintem sok mindent elmondtam... Utoljára ősszel találkoztunk, mikor a dédunokám megszületett, azóta nem láttam. Néha e-mailezünk, de nem nagyon keres, megorrolt rám, mert én bizony nem kertelek, kimondom, amit gondolok" - mondta a Borsnak a nagymama.

Andy kisujjához sem érnek fel a Timi körül legyeskedők. Sok férfi a vagyonára pályáz, csak az unokám jóhiszemű, bőkezű és nem veszi ezt észre. Én viszont jó emberismerő vagyok, és legyen bármilyen távol tőlem, én akkor is meg akarom őt óvni mindentől, és mindenkitől. Bár nekem nem jelentette be a döntését, úgy tudtam a napokban utazik ki hozzá Zoli, ezek szerint mégis csak hallgatott a nagyanyjára... Örülök, hogy jobb belátásra tért és szakított ezzel a fiúval. Neki özvegyként nem kell kapkodnia, férjhez mennie, csak szépen kivárnia az intelligens és méltó társát" - tette hozzá.

Tavaly nyáron Nyíregyházán össze akartak házasodni, csakúgy a semmiből, hirtelen. Az unokám még be sem volt mutatva a fiú családjának. Hát miféle viselkedés ez, kérem szépen?! Akkor is megmondtam a magamét, aztán, hogy emiatt vagy más miatt, nem tudom, de végül inkább nyaralni mentek" – mondta Marika.

"Csakis jót szeretnék az unokámnak. Azt mondják, mindenki addig él, míg dolga van e világon. Nos, én elég öreg vagyok, de még mindig itt vagyok, s nagyon úgy tűnik még van teendőm..."