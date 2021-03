Az énekesnőre, Agárdi Szilvire rátalált a szerelem. Párja, Krisztián vállalkozó és focista, akivel már össze is költöztek. Kapcsolatuk nagyon gyorsan halad, hiszen csak az év elején ismerkedtek meg, kezdetben csak üzleti partnerként tekintettek egymásra.

"Eleinte persze kissé bizalmatlan voltam vele. Mivel focista, azt hittem, biztos tipikus rosszfiú, aki sokat csajozik" - mondta a Story Magazinnak Szilvi. Párja pedig elárulta, a lelkük köti őket össze, Szilvi látásproblémája egyáltalán nem számít. "Úgy látom, a legtöbb mai lány kissé felszínes. Ugyanúgy viselkednek, ugyanúgy néznek ki, ez engem kiábrándít. Szilvi nem másoknak akar megfelelni, hanem magát adja. Egyszerre erős és törékeny, arról nem is beszélve, hogy milyen vonzó" - mondta Krisztián. Az is kiderült, hogy Szilvi szülei nem voltak elragadtatva az összeköltözéstől. Kisebb harcot kellett vívni a szüleimmel" - árulta el az énekesnő, mára azonban már ők is megbékéltek vele.