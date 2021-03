Nagyon szomorú hírt közölt Király Gábor, a magyar válogatott egykori kapusa: elvesztette édesapját, aki sportklubjának vezetője volt.

"Pótolhatatlan veszteség érte egyesületünket, közösségünket, a szombathelyi sportéletet, Király SE elnöke, Király Ferenc, Feri bácsi 69 éves korában ma este váratlanul itt hagyott bennünket" - írták.

"Király Ferenc Szombathelyen született. Labdarúgó pályafutását a Szombathelyi Spartacusban kezdte, innen került a Haladáshoz, ahol 1970 és 1984 között összesen 260 elsőosztályú mérkőzésen viselte a zöld-fehér mezt, ezeken 30 gólig jutott, igazi legenda lett. Klubkarrierje csúcsán 1975-ben a Magyar Népköztársaság Kupa döntőjébe vezette a Halit, ahol végül 3:2-re kapott ki csapata az Újpesti Dózsától. Ez a meccs nemzetközi kupaindulást jelentett a zöld-fehéreknek, és Király Ferenc a KEK-ben is letette a névjegyét, gólt szerzett a máltai Valletta ellen. Tagja volt 1983-ban az indiai Nehru-kupát nyert - a magyar olimpiai válogatottként szerepelt - Haladásnak is. Labdarúgó pályafutását Ausztriában, Oberwartban fejezte be 1986-ban" - tették hozzá.

Király Gábor csak szűkszavúan búcsúzott. "Még egy Angyallal több a csillagok között. Köszönök mindent! Isten veled Apu" - írta a közös fotóhoz.