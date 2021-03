"Rengeteg üzenetet kapok, amit szeretnèk ezúton is megköszönni! Nagyon sokat jelent és bízom benne, hogy hamarosan lehetőségem lesz szemèlyesen is magamhoz ölelni Titeket! Sokat jelent a támogatásotok ... nagyon sokat! Szeretnèm, ha tudnàtok, hogy a legnagyobb megnyugvàst és biztonságot most a CSALÁDOM és a legigazibb "tanàcsadòm" a belső békém adja ... Még egy kis időre van szükségem, hogy lelkileg megerősödjek és újra adni tudjak Nektek... energiàt, erőt, hitet, és még nagyobb szeretetet, mint amit valaha is adhattam" - írta az Instagramon az édesanyját gyászoló Réka, aki egyelőre nem tart edzéseket.