Köllő Babett nemrég elárulta, nagyon várja, hogy legyen olyan vakcina a piacon, amit gyermekek is megkaphatnak.

A szuperszexi híresség kifejtette: szerettei közül már egyre többen túl vannak a koronavírus elleni oltás első körén, ám Babett akkor lenne igazán nyugodt, ha 11 éves lánya, Milla is megkaphatná a vakcinát.

"Hallottam, hogy már tesztelik az oltásokat gyerekekre is. Én úgy vagyok vele, hogy ha elérhető lesz a vakcina a kicsik számára is, akkor én a lányomat, Millát is mindenképpen beoltatom majd" - mondta Babett, aki elképzelhetetlennek tartja, hogy enélkül utazzon külföldre.

"Ez nem is lehet kérdés, sosem mernénk úgy elutazni a jövőben külföldre, hogy mi, felnőttek be vagyunk oltva, de a lányunk nem. Fontos, hogy éljünk a lehetőséggel, amennyiben ez megadatik" - írja a Metropol alapján a Bors.