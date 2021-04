Falus András szerint ennek az lehet a magyarázata, hogy a vírus mutáció erősebben kötődik, ezért a fiatalok erősebb immunrendszerét is át tudja játszani. Kockázati faktor lehet továbbá az egészségtelen életmód, az elhízás, valamint a dohányzás is

-mondta az immonológus az InfoRádiónak.

Jelenleg több mint tízezer vírusminta genetikai elemzésével 771 koronavírus-mutánst mutattak ki Indiában, köztük egy olyat is, melyen kétféle mutációt is megfigyeltek. Mivel azok a variánsok tudnak leginkább szaporodni, amelyek fertőzőbbek, egy egyszerre fertőzőbb és ellenállóbb variánsnak igen jó esélye van az elszaporodásra. Így vált domináns mutációvá Európában a fertőzékenyebb brit variáns, és ezért terjed globálisan is az ellenállóbb dél-afrikai változat is.