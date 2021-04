A kétnapos akcióban ötven ember ellen intézkedtek - írták. A rendőrök három embert elfogatóparancs alapján elfogtak, négyet testi sértés, kábítószer birtoklása, valamint lopás gyanúja miatt, egyet tulajdon elleni szabálysértés miatt előállítottak. Találtak két, gyermekvédelmi intézményből engedély nélkül távozó kiskorút is.



A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 21 embert feljelentettek, 16-ra helyszíni bírságot szabtak ki, szeszes ital közterületi fogyasztása miatt egy embert feljelentettek, egyet megbírságoltak.



Túlnyomó többségben nem a buszokon, hanem az utcán volt szükség intézkedésekre - tudatták.

Közölték azt is, hogy az akcióban 28 rendőr, a BKK biztonsági szolgálatának 12, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságának 8 munkatársa vett részt.



A BRFK és a BKK megállóhelyeket és környéküket rendszeresen ellenőrzi, és a lakossági visszajelzéseket figyelembe véve további hasonló fokozott ellenőrzések is várhatók - olvasható a police.hu-n.