Mihalik Enikővel beszélgetett a TV2 Propaganda című műsorában Till Attila. A szupermodell nemrég jelentette be, hogy kisbabát vár és férjhez ment. Adódik a kérdés - amit Tilla fel is tett neki - mi lesz most a modellkedéssel?

"Nem tudhatom, hogy mit hoz számomra az anyaság, milyenek lesznek az első hónapok, akár az első évek. Meglátom, hogy milyen érzés lesz bennem. Az is lehet, hogy hat hónap múlva jobb formában leszek, mint a Victoria's Secret előtt, és azt fogom mondani az ügynökségemnek, hogy na, jöhet a munka, készen vagyok. De az is lehet, hogy egy év múlva is azt fogom mondani, hogy engem ez már annyira nem érdekel. Nem látok én se bele a jövőbe, nyitott vagyok mindenre" - mesélte Enikő, azt is elárulta, hogyan jött össze férjével, Korányi Dáviddal.