Több millió Facebook-felhasználó adata szivárgott ki nemrég, és nem is ez az első hasonló botránya az oldalnak. A közösségi oldal üzenetküldő funkciója is sokszor akadozott mostanában. A szivárogtatás azonban sokkal nagyobb baj, emiatt rengeteg közszereplő és magánember adata került ki. Mark Zuckerbergé is, az adatok alapján pedig az is kiderült, hogy a Facebook alapítója nem a saját üzenetküldő szolgáltatásukat használja.

Egy konkurens cég, a Signal felhasználói között találtak egy fiókot Zuckerberg telefonszámával, vagyis egészen biztos, hogy ezt az alkalmazást használta az üzletember. Erre az appra januárban Elon Musk hívta fel a felhasználók figyelmét, ezt tömeges regisztráció követte, és úgy tűnik, Mark is a csatalkozók között volt. Természetesen miután napvilágra került az információ, az említett Signal-fiók törlésre került - írja a Mashable nyomán a Ripost.