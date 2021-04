Igaly Diána néhány nappal azután hunyt el, hogy koronavírus miatt kórházba került. Mindenkit megdöbbentett a tragikus hír, hiszen senki nem sejtette, hogy ilyen nagy a baj. Csütörtökön adta fel a szervezete a harcot a vírussal szemben.

"Nem tudok mit mondani. Csak zokogunk, felfoghatatlan Diána elvesztése. Mindig rá gondolok, beszélni sem tudok a könnyektől" - mondta Vasvári Erzsébet, a régi csapattárs a Blikknek.

A világbajnok Joó Éva levélben osztotta meg az érzéseit.