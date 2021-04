A brit kormány február 22-én ismertette a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások lépésenkénti enyhítésére, a gazdaság és a társadalmi élet újraindítására kidolgozott, négy nyitási szakaszból álló intézkedési tervét. Ennek első komoly lépéseként március 8-án megindulhatott a tanítás az összes angliai iskolában. Március 29-én - még az első nyitási intézkedés részeként - feloldották azokat a korlátozásokat is, amelyek alapján az Angliában élők addig csak a legindokoltabb esetekben - például az alapvető fontosságú cikkek megvásárlása, gyógyszerek beszerzése, orvosi ellátás, az oltási központok felkeresése vagy napi egyszeri szabadtéri testmozgás céljából - hagyhatták el otthonukat.

A hétfőn életbe lépett második átfogó enyhítési intézkedés értelmében kinyithatnak a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító üzletek, és nyitvatartási időkorlátozás nélkül azok a vendéglátóhelyek - éttermek, pubok -, amelyeknek van lehetőségük szabadtéri felszolgálásra, például kerthelyiségekben vagy teraszokon.

Kinyithatnak a személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, köztük a fodrászatok, a szépségszalonok, az edzőtermek, valamint a közösségi létesítmények, például a könyvtárak is.

Hétfőtől ismét fogadhatnak látogatókat az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek, az autós mozik. Emellett lehetővé válik a belső turizmus is Angliában, de egyelőre csak önellátásra berendezkedett szálláshelyek igénybevételével, és e szálláshelyeken is csak egyazon háztartásban élők tartózkodhatnak egymás társaságában.



Az esküvőkön hétfőtől 15-en, a temetési szertartásokon harmincan vehetnek részt. Ez a szabályozás érinti II. Erzsébet királynő múlt pénteken elhunyt férje, Fülöp edinburghi herceg szombati temetését is, amelyen szintén csak harmincan lehetnek jelen.

Boris Johnson miniszterelnök vasárnap bejelentette: jóllehet hivatalos a windsori kastély Szent György-kápolnájában tartandó szertartásra, úgy döntött azonban, hogy nem lesz jelen Fülöp herceg búcsúztatásán, mert szeretné átadni a helyét a királyi család valamelyik tagjának.



A kormány által kidolgozott részletes nyitási menetrend következő időpontja május 17., amikor lehetővé válik, hogy hat, nem egy háztartásban élő ember zárt térben tartózkodhasson egymás társaságában.

Ugyancsak május 17. lehet a legkorábbi időpontja a turisztikai célú külföldi utazások újbóli engedélyezésének, de a brit kormány már jelezte, hogy a külföldi járványügyi és oltási helyzet miatt egyelőre nem tudja garantálni, hogy ez az időpont tartható lesz.



A nyitási menetrend öthetente számol a korlátozások egyre szélesebb körű enyhítésével, és minden feltétel teljesülése esetén legkorábban június 21-re célozza az összes korlátozás feloldását.

A brit kormány által a nyitáshoz megszabott feltételrendszer továbbra is maradéktalanul teljesül: folyamatosan és jelentősen csökken a koronavírus-járvány okozta súlyos megbetegedések és halálozások száma, és szakértők szerint ez most már egyértelműen az oltási kampány hatásait jelzi.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatsora szerint a vasárnap este zárult 24 órában országszerte heten haltak meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben; ez szeptember közepe óta a legalacsonyabb napi halálozási szám. A januári tetőzés idején volt olyan időszak, amikor egy nap alatt több mint 1800-an haltak meg Covid-19-ben.

Nagy-Britanniában eddig 32,1 millióan kapták meg a koronavírus elleni oltás első adagját, a második dózisban csaknem 7,5 millióan részesültek.