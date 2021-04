A krónikus betegségben szenvedő fiatalok is nagy veszélynek vannak kitéve a koronavírussal szemben. Most a harmadik hullám ideje alatt számukra a vírus komoly veszélyt jelenthet.

Ezért a Heim Pál gyermekkórházban megkezdték a 16-18 éves korosztály oltását is.Szabó László szerint ez azért is kiemelten fontos, mert az elmúlt hetekben háromszorosára nőtt a kórházukba kerülő koronavírusos betegek száma. A beteg gyerekek egy része tüdőgyulladást is kapott, míg hármuknak a lélegeztető gépre is szükségük volt - írta a Blikk.