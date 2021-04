Több olyan esetet is nyilvántartanak már, amikor a koronavírus-fertőzés után tünetmentesnek nyilvánítottak korábbi daganatos betegeket.

Egy 61 éves cornwalli férfi tavaly nyáron kapta el a koronavírust, majd nem sokkal később leukémiát diagnosztizáltak nála. A férfi tüdőgyulladás miatt szorult kórházi kezelésre, oxigénnel segítették a légzését. Miután a férfi jobban lett, átvitték egy másik osztályra, hogy a kivizsgálják a leukémiával kapcsolatban. Az orvosok alig hitték, amit találtak: a férfi szervezetéből szinte eltűntek a rákos sejtek.

A Ripost idézi a British Journal of Hematology cikkét, amelyben az orvosok arról számoltak be, hogy a férfi még nem kapott kemoterápiás kezelést, azt gondolják, hogy a koronavírus volt felelős a rákos sejtek pusztulásáért.

Hasonló eseteket találtak Olaszországban is. Egy 20 éves és egy 60 éves leukémiás betegnél is eltűntek a rákos sejtek a koronavírus-fertőzés után. Az orvosok azt gondolják, hogy a koronavírus ellen úgy harcol az immunendszer, hogy közben képes legyőzni a daganatos sejteket is.

"Nagyon ritka esetekben előfordul az a jelenség, hogy az általános fertőzések javíthatnak a rákos betegek állapotán. Ezt először 1893-ban dokumentálták, így találták ki az immunterápiát" - mondta a német Bild napilapak Michael von Bergwelt onkológus és infektológus professzor.