A kormányfő ismertette: a beoltottak száma több mint 3 millió 145 ezer, a második oltást is megkapta több mint 1 millió 300 ezer ember. Hozzátette: meghalt 241 többségében idős ember, 10 ezer alá - 9459-re - csökkent a kórházban lévő betegek száma és 1117-en vannak lélegeztetőgépen.

Kitért arra is: a kórházi statisztikák szerint a mintegy 10 ezer kórházban lévőből huszonhét 14 év alatti gyermek van, 2-en vannak lélegeztetőgépen.



Elmondta azt is: az oltásra regisztráltak száma 4 millió 219 ezer ember. A kormányfő arra figyelmeztetett: kialakult egy képzet, amikor azt hiszik emberek, hogy a társadalom 60-70 százalékos beoltottságánál nekik már nem kell beoltatni magukat, mert "megúszták". Ez félrevezető gondolat, "senki sem ússza meg" - hangsúlyozta, hozzátéve: csak egyéni védelem van, egyéni védelmet, pedig csak az oltás ad, az oltás viszont életet ment.



A kormányfő arról is beszélt: a következő hat hét döntő lesz, Magyarország meg tudja duplázni a beoltottak számát, így május végére, júniusra "kint vagyunk a vízből".