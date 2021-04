Az edinburghi herceg búcsúztatási ceremóniájának Forth Bridge kódnév alatt előre kidolgozott részletes tervezete eredetileg 800 meghívott vendéggel számolt, mivel a 16. században épült gótikus kápolnának ennyi a befogadóképessége. A koronavírus-járvány megfékezését célzó brit kormányzati rendelkezéseknek megfelelően azonban a kápolnában tartott szertartáson harmincan voltak jelen, valamennyien a királyi család tagjai.

A brit kormány jelenleg érvényes előírásai legfeljebb ennyi vendég jelenlétét teszik lehetővé a temetési szertartásokon, de az udvar szóvivője hangsúlyozta, hogy a ceremónia terveinek összeállításához a járványügyi előírások mellett figyelembe vették Fülöp herceg személyes kívánságait is.

Fülöpnek az uralkodó néhai férjeként teljes körű állami temetés járt volna, de az edinburghi herceg maga is többször is egyértelművé tette, hogy nem szeretne nagyszabású szertartást, inkább családi jellegű, kisebb katonai tiszteletadással kísért búcsúztatást részesítene előnyben.

A szombati szertatás - ugyancsak a járvány megfékezését célzó előírások miatt - nem volt nyilvános, teljes egészében a windsori kastélyparkon belül zajlott.

Az eredeti tervek szerint Fülöp herceg koporsóját Londonban ravatalozták volna fel, innen vitték volna Windsorba, és az útvonal mentén minden valószínűség szerint százezrek sorakoztak volna fel.

Fülöp herceg koporsóját egy átalakított, régi zöld Land Rover szállította a windsori kastélytól a nem messze lévő Szent György-kápolnához. Ennek a járműnek a tervezésében az edinburghi herceg személyesen is részt vett, és már évekkel ezelőtt kifejezte azt a kívánságát, hogy ezen az autón szeretné megtenni utolsó útját. Az autó 2003-ban készült, nyitott hátsó platóval, amelyet kifejezetten úgy alakítottak ki, hogy alkalmas legyen az edinburghi herceg koporsójának szállítására. A Land Rover sötétzöld színét is Fülöp herceg választotta, mivel a brit fegyveres erők járműveit is erre a színre festik.

Fülöp a második világháborúban a brit királyi haditengerészet tisztjeként szolgált a földközi-tengeri és a csendes-óceáni hadszínterek tűzvonalában, és élete végéig tengernagyi rangot viselt.

Koporsóját a szombati búcsúszertartáson saját hercegi lobogója fedte, és a koporsóra helyezték haditengerészeti tiszti sapkáját és kardját.

A Land Rovert a kastélytól a Szent György-kápolnáig vezető úton Fülöp herceg és II. Erzsébet királynő négy gyermeke, Károly trónörökös, Anna hercegnő, András yorki herceg és Eduárd, Wessex grófja, az unokák közül Vilmos herceg - Károly és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia, az Egyesült Királyság majdani uralkodója - és Vilmos öccse, Harry herceg kísérte gyalogosan a kápolnához.

Harry herceg tavaly felhagyott a királyi család magas rangú tagjaként ráháruló hivatalos feladatok ellátásával és amerikai feleségével az Egyesült Államokba költözött. Harry kaliforniai otthonukból tért haza nagyapja temetésére, de második gyermekükkel várandós felesége orvosainak tanácsára nem tartott vele.

A Land Rover mögötti menetben jelen volt még Peter Phillips, Anna hercegnő fia, az uralkodó legidősebb unokája, valamint David Armstrong-Jones, Snowdon grófja, II. Erzsébet királynő 2002-ben elhunyt húgának, Margit hercegnőnek a fia.

A királynő és a kápolnában összegyűlt családtagok fekete maszkot viseltek, és eleget tettek az egymás közötti távolságtartásra vonatkozó előírásoknak.

A királynő - aki a jövő héten tölti be 95. életévét - egyik udvarhölgye kíséretében a királyi család hivatalos autójával, egy Bentley-vel érkezett a szertartás helyszínére és a kápolnában egyedül, a többi családtagtól távol foglalt helyet.

A szombat délutáni szertartást Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága és David Conner, a Szent György-kápolna esperese vezette. Fülöp koporsóját a búcsúszertartás után a kápolna királyi sírboltjában helyezték el.

Az edinburghi herceg június 10-én töltötte volna be századik életévét. Az angol-brit monarchia évezredes történetében ő volt a legidősebb uralkodói házastárs, egyben a leghosszabb ideig "szolgáló" uralkodói hitves. Fülöp és II. Erzsébet királynő tavaly novemberben ünnepelte 73. házassági évfordulóját, és a herceg 69 évig volt uralkodói házastárs, felesége ugyanis 1952-ben lépett az Egyesült Királyság trónjára.